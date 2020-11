Asbis podtrzymał prognozy na ten rok, liczy na dobry IV kw. 2020 r.

"Tradycyjnie IV kw. w naszej działalności należy do najsilniejszych i oczekujemy również, że będzie to także i w tym kwartale. Oczekujemy więc, że ten wynik będzie silny. Właściwie to mówimy o oczekiwaniach co do dwóch ostatnich miesięcy tego roku, bo jeżeli chodzi o wyniki za październik, to widzimy, że były one silne" - powiedział Tziamalis podczas wideokonferencji.