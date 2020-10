Asbis podwyższył prognozę zysku netto do 23-25 mln USD w 2020 roku

"Asbis rozwija się w tym roku bardzo dynamicznie. Tak jak zapowiadaliśmy, stawiamy nie tylko na rozwój tradycyjnego kanału dystrybucji, ale też na rozwój sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT. Mamy bardzo silną pozycję na naszych rynkach, dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz umiejętności wprowadzania na rynek potrzebnych produktów, spełniających oczekiwania naszych klientów. Szybko dostosowaliśmy się do otoczenia rynkowego i jesteśmy w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na sprzęt oraz zaawansowane rozwiązania IT. Dlatego spodziewamy się, że nasza zyskowność w tym roku będzie wyższa, od pierwotnie zakładanej. Biorąc pod uwagę koszty finansowe i operacyjne, które mają być niższe niż przewidywano, mamy wszelkie powody, by sądzić, że rok 2020 będzie najbardziej zyskownym rokiem w naszej historii" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbis Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.