Asbis podwyższył prognozę zysku netto na 2019 do 13-14 mld USD

"Zapowiedzieliśmy koncentrację w tym roku na zyskowności i konsekwentnie realizujemy nasz cel. Podwyższenie prognozy zysku netto na 2019 r. jest wynikiem nieustannych starań zespołu zarządzającego o zwiększenie marż zysku brutto. Nasza sprzedaż produktów i rozwiązań o wyższej marży zarówno w dystrybucji z wartością dodaną (VAD), jak i produktów konsumenckich ma znaczący wpływ na nasze wyniki. Na naszą wyższą rentowność wpłynęły również niższe od zakładanych koszty finansowe i operacyjne. Świadczy to o zdolności firmy do generowania większych zysków dla akcjonariuszy. Ten rok jest dla nas bardzo dobry i jesteśmy dobrze przygotowani do kontynuacji pozytywnego trendu w naszych wynikach. Pozostajemy bardzo pewni i silni w oczekiwaniu na nadchodzące miesiące" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.