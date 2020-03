Asbis: Przychody wzrosły o ok. 15% r/r do ok. 176 mln USD w II; prognoza - w V

"Luty był kolejnym miesiącem dobrej sprzedaży w Asbis. Pomimo niezwykle trudnego czasu, z jakim mierzymy się wszyscy, firma zdołała przewyższyć już i tak wysoką sprzedaż z lutego ubiegłego roku. Sam rynek urósł znacznie mniej, co świadczy o naszej zdolności do przekraczania trendów. Od początku lutego, kiedy ten nowy wirus dotarł na nasze rynki, firmy i instytucje starają się, aby wszystko działało sprawnie. W tym czasie Asbis nie tylko działał bez problemów, ale też zdołał się wzmocnić. Zauważyliśmy większe zapotrzebowanie na sprzęt do pracy zdalnej, taki jak laptopy i monitory. To, w połączeniu z prowadzonymi projektami biznesowymi, na które wirus nie miał wpływu, dało Asbis wzrost przychodów. Naszym zdaniem sektor IT będzie mniej dotknięty przez obecną sytuację, ponieważ żyjemy w erze informacji, w której zapotrzebowanie na sprzęt i oprogramowanie jest większe niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Aabisc Enterprises Plc Siergiej Kostevitch, cytowany w

komunikacie.