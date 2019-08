Asbis rozgląda się za akwizycjami, głównie w krajach byłego ZSRR

Ambicją firmy jest wypracowanie pozycji wiodącego dystrybutora IT z wartością dodaną, producenta sprzętu IT oraz dostawcy usług z zakresu IT, internetu rzeczy (IoT), sztucznej inteligencji (AI). Dlatego obecnie koncentruje się na rozwoju portfolio w tym zakresie oraz wzmocnieniu kompetencji Asbis w sektorze usług korporacyjnych. Ostatnie działania, czyli wprowadzenie na rynek klawiatury Prestigio Click&Touch oraz przejęcie spółki Avectis to pierwsze kroki na tej drodze, zaznaczył Kostevitch.