Asbis wprowadził kompleksową usługę 'Prestigio ePrice Labels'

"Asbis rozwija się w wielu kierunkach, również w świadczeniu usług dla biznesu. Prestigio ePrice Labels to jedne z naszych nowych rozwiązań biznesowych skierowanych do sklepów, sieci handlowych czy stacji benzynowych. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na zarządzanie zmianami cen w sposób szybki i zdalny. Może więc bardzo wesprzeć sieci handlowe w prowadzeniu szybkich, zmieniających się nawet co godzinę promocji. Pierwsze wdrożenie naszego rozwiązania przeprowadziliśmy u jednego z liderów w swoim sektorze w krajach bałtyckich. Wdrożenie było przeprowadzone całkowicie zdalnie w zaledwie dwa tygodnie. Jest to więc produkt nie tylko dostosowany do potrzeb handlu, ale też spełnia obecne restrykcyjne wymagania pro-zdrowotne, związane z dystansem społecznym" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.