ASM SFA: Średnia wartość wzorcowego koszyka FMCG spadła o 2,88% m/m w XI

"Polacy w obliczu trwającej pandemii, mimo otwarcia galerii handlowych - nie zrezygnowali w listopadzie z zakupów online. Wręcz przeciwnie - e-commerce dynamicznie się rozwija. Pandemia niejako zmusiła konsumentów do przestawienia się na zakupy online i dziś już wielu klientów nie wyobraża sobie, że znów musieliby wrócić do codziennego chodzenia po sklepach. Mimo wyższych cen odnotowanych w kanale online (aż 20,03% wyższe ceny w stosunku do kanału tradycyjnego), konsumenci ze względu na bezpieczeństwo, wygodę i szybkość podejmowanych decyzji, coraz chętniej decydują się na zakupy przez internet" - powiedział dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński, cytowany w podsumowaniu raportu.

Według niego, w listopadzie warto zwrócić uwagę m.in. na cenę koszyka maksymalnego, która spadła w stosunku do listopada ub.r. o 5,18%. Pierwsze promocje przedświąteczne, wyprzedaże, Black Friday - listopad to niewątpliwie miesiąc zniżek i okazji, co wyraźnie widać w wynikach badania. W badanym okresie większość badanych produktów miała cenę niższą niż w październiku.

"Z naszego badania wynika, że w listopadzie bieżącego roku to sieć tradycyjna była najtańsza. Odnotowujemy tym samym zmianę w stosunku do ubiegłego miesiąca, kiedy to najkorzystniejsze cenowo były zakupy w modelu hybrydowym (miks online i offline). Zaznaczamy, że średnia wartość koszyka zakupowego dla modelu hybrydowego została wyliczona na podstawie danych z następujących sklepów: Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerc online, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy.

ASM SFA wskazuje, że według zebranych danych, analizując ceny rok do roku, zaobserwowano, że na 11 sklepów aż 9 obniżyło swoje ceny w listopadzie bieżącego roku.

"Najwyższe ceny zarówno w 2019, jak i w 2020 roku oferowało e-grocery, ten wzrost cenowy może być spowodowany sytuacją pandemiczną, która zmieniła nastawienie konsumentów do sprzedaży online. Tesco odnotowało największy wzrost cen, kiedy pozostałe sklepy wykazywały spadki. Najlepiej w rankingu cenowych 2019 vs 2020 wypadł Lidl" - czytamy także.

Zestawienie cen poszczególnych kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że względem zeszłego roku zdrożały napoje oraz mięso, wędliny i ryby. Jednocześnie największy spadek cenowy odnotowano w kategorii produktów chemii domowej oraz kosmetyków. Zaznaczamy, że pozostałe kategorie produktowe również zaliczyły spadek cenowy względem listopada 2019 r.

Wartość hipotetycznego koszyka skomponowanego wyłącznie z najdroższych produktów, była w listopadzie bieżącego roku o 5,18% niższa niż w 2019 roku. W przypadku koszyka z najtańszymi produktami odnotowaliśmy wzrost o 8,47%.

"Trwa grudzień - kluczowy miesiąc w kalendarzu sprzedażowym dla wielu firm. Intensywnie komunikowane są przedświąteczne promocje, a sklepy walczą o klientów przyciągając ich konkurencyjnymi cenami, atrakcyjną ofertą i kreatywnym visual merchandisingiem. Jednak w tym roku nic nie jest do końca takie, jak było rok wcześniej" - powiedział Gorczyński.

Badanie ASM Sales Force Agency obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z różnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline). Badanie przeprowadzane jest w dyskontach (Lidl i Biedronka), sieciach tradycyjnych (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Kaufland, Tesco) oraz cash & carry (Makro i Selgros). Do zbiorowej kategorii e-grocery zalicza się 5 sklepów online: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl, szybkikoszyk.pl oraz MEGASAM24.pl. Hybrydę sprzedaży stacjonarnej i internetowej reprezentują odpowiednio Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerc online, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy. Raport obejmuje łącznie 50 punktów sprzedażowych i ceny 40 wspólnych dla wszystkich sieci produktów z 10 kategorii.

ASM Sales Force Agency przeprowadza badanie i porównanie cen koszyka w cyklach comiesięcznych. Aktualne dane zebrano dniach 18-24 listopada 2020 r

ASM Sales Force Agency jest spółką zależną ASM Group S.A. czołowej polskiej spółki holdingowej, specjalizującej się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Do grupy kapitałowej zarządzanej przez ASM Group S.A. należą spółki prowadzące działalności na terenie Polski, Włoch oraz w krajach DACH - Niemiec, Austrii i Szwajcarii.