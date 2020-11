ASM SFA: Średnia wartość wzorcowego koszyka FMCG wzrosła o 0,85% m/m w X

"Z zainteresowaniem będziemy obserwować dalszy rozwój e-commerce i jego wpływ na ceny w kanale e-grocery. Różnica między hipotetycznymi koszykami złożonymi wyłącznie z produktów w cenach ekstremalnych wzrosła: koszyk najdroższy kosztowałby w październiku 329,45 zł (o 11,41 zł więcej niż we wrześniu br.), a najtańszy 177,74 zł (2,27 zł więcej niż we wrześniu br.)" - czytamy także.

"W nadchodzących miesiącach detaliści jeszcze intensywniej będą zabiegać o przyciągnięcie klientów także do sklepów stacjonarnych, poprzez ciekawe ekspozycje sklepowe, promocje świąteczne, czy oferty click & collect, nie tylko dlatego, że jest to dla klientów wygodne, ale pandemia zmusza sklepy do szukania dogodnych i bezpiecznych możliwości dokonywania zakupów" - powiedział Gorczyński.

Badanie ASM Sales Force Agency obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z różnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline). Badanie przeprowadzane jest w dyskontach (Lidl i Biedronka), sieciach tradycyjnych (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Kaufland, Tesco) oraz cash & carry (Makro i Selgros). Do zbiorowej kategorii e-grocery zalicza się 5 sklepów online: frisco.pl, dodomku. pl, polskikoszyk.pl, szybkikoszyk.pl oraz MEGASAM24.pl. Hybrydę sprzedaży stacjonarnej i internetowej reprezentują odpowiednio Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerc online, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy. Raport obejmuje łącznie 50 punktów sprzedażowych i ceny 40 wspólnych dla wszystkich sieci produktów z 10 kategorii.