Asseco BS ma backlog na bieżący rok o wartości 153 mln zł

"Sprzedajemy to co sami stworzymy w ramach oprogramowania i uznaliśmy, że ulga nam przysługuje. W efekcie korzyść podatkowa pojawiła się w IV kw. i nasza efektywna stopa zbliżyła się do 15%. Z kolei w naszych kosztach największy udział to wynagrodzenia, motywacyjnie powiązane z wynikami, stąd tendencja wzrostowa" - wskazał Lizon.