Asseco Data Systems chce umocnić pozycję w rozwiązaniach chmurowych

"Dwa lata temu Asseco Data Systems, wprowadziło na polski rynek innowacyjny, mobilny e-podpis w chmurze. Teraz startujemy z kompleksową ofertą pod marką 'Cloud by Asseco'. Naszym celem na najbliższe lata jest wejście do grona liderów w dziedzinie usług związanych z przechodzeniem do chmury i korzystaniem z tej technologii. Stworzenie marki 'Cloud by Asseco' to z perspektywy spółki naturalny krok w rozwoju - w 2018 przychody grupy ze sprzedaży w tym obszarze wyniosły ponad 300 mln zł" - powiedział Dopierała, cytowany w komunikacie.