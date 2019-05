Asseco Data Systems wdroży nowy system IT w Idea Getin Leasing

"Wdrożenie nowego systemu IT to naturalny element procesu integracji dotychczasowych systemów obu spółek. Docelowo oznacza integrację portfeli/produktów do jednego systemu, automatyzację procesów masowych oraz upgrade technologiczny dostępu do danych. Kluczowe wymagania i efekty, jakich oczekujemy, są związane m.in. z elastycznością i sprawnością działania systemu oraz obsługą nowych, coraz bardziej zaawansowanych produktów i kalkulacji. Chcemy, żeby Asseco stworzyło stabilne i szybkie środowisko do realizacji procesów wsparcia sprzedaży oraz posprzedażowej obsługi klienta" - powiedział członek zarządu Idea Getin Leasing Lech Stabiszewski, cytowany w komunikacie.