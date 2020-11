Asseco Data Systems wdrożyło e-podpis w Grupie Kruk

"Cyfryzacja jest przyszłością w naszej branży i jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania. Dzięki wykorzystaniu technologii biometrii i urządzeń mobilnych nasi doradcy terenowi mogą w pełni elektronicznie obsłużyć naszych klientów. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji. Wdrożenie podpisu biometrycznego z pewnością ułatwi pracę doradcom terenowym - nie tylko zoptymalizuje czas obsługi klienta, ale również będzie dla tego klienta bezpieczne. Dodatkowym atutem rozwiązania jest dbanie o środowisko, bo dzięki cyfryzacji możemy zmniejszyć zużycie papieru" - powiedział dyrektor generalny Kruka Tomasz Ignaczak, cytowany w komunikacie.

Jednym z kluczowych etapów procesu obsługi wierzytelności jest podpisanie umowy między stronami. We wdrożonym rozwiązaniu odręczny podpis na dokumencie umowy zastąpiony został podpisem odręcznym utrwalonym elektronicznie (biometrycznym) w aplikacji Signatus słowackiej firmy Anasoft - partnera Asseco. Biometria podpisu jest dodatkowo zabezpieczona przez Asseco kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną i kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu, podkreślono.

"To już kolejny projekt z obszaru cyfryzacji, który realizujemy dla Kruk S.A. w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Bardzo nas to cieszy i pokazuje, że digitalizacja procesów jest istotnym elementem transformacyjnym wielu organizacji. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przy okazji wprowadzania procesów cyfrowych możemy także dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne w czasach pandemii, dlatego też stosujemy wybrane urządzenia mobilne z rysikami firmy Samsung Galaxy Tab Active2, które można bezpiecznie dezynfekować" - dodał dyrektor sprzedaży projektowej w Asseco Data Systems Artur Miękina.