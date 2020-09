Asseco Poland dostarczy 24 bezzałogowe statki powietrzne dla polskiego wojska

W ramach podpisanej umowy Asseco dostarczy 24 drony przeznaczone do obserwacji w różnorodnym środowisku. Będą one wyposażone w sensory pracujące zarówno w świetle widzialnym, jak i w paśmie podczerwieni. Dostarczany do Ministerstwa Obrony Narodowej system ma m.in. możliwość fuzji danych rozpoznawczych pozyskanych z obu sensorów, podano.