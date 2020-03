Asseco Poland przeznaczy m.in. 1 mln zł na wsparcie sektora zdrowia

"Zarząd Asseco podjął decyzję o przeznaczeniu 1 mln zł na wsparcie sektora zdrowia. Działamy także lokalnie - Podkarpacki Klub Biznesu, którego Asseco jest jednym z założycieli, w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii podjął decyzję o finansowym wsparciu sektora medycznego na Podkarpaciu. Podkarpacki Klub Biznesu przeznaczy 300 tys. zł na ten cel, a Asseco dołoży do tej kwoty dodatkowe 100 tys. zł" - powiedział Góral, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka pracuje również z Ministerstwem Cyfryzacji nad przyśpieszeniem przepisów umożliwiających wprowadzenie wideoweryfikacji, niezbędnej na przykład do zdalnego uruchamiania podpisu elektronicznego , a takie rozwiązanie umożliwiłoby wielu osobom, zmuszonym dzisiaj do kwarantanny, dalsze funkcjonowanie na odległość i zdalne podpisywanie dokumentów.

"Wierzymy, że bardzo ważna jest odpowiedzialność i zapewnienie ciągłości funkcjonowania naszych klientów - firm oraz instytucji istotnych dla funkcjonowania państwa, systemu finansowego, czy sektora zdrowia. Dlatego, mimo panującej sytuacji epidemiologicznej, nasi pracownicy są w pełni dyspozycyjni na dyżurach, mających na celu zapewnienie sprawnego działania systemów u naszych klientów. Realizujemy dodatkowe, bezpłatne działania dla szpitali, mające na celu dostosowanie systemów do potrzeb obsługi pacjentów zagrożonych pandemią. Jesteśmy także stale w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, realizując działania doraźne, wspomagające walkę z koronawirusem" - powiedział także.

Góral powiedział również, że spółka bezpłatnie udostępniła platformę do prowadzenia zajęć edukacyjnych, a "Partnerstwo dla uczelni" - to właśnie oferta Asseco, Operatora Chmury Krajowej oraz Googla, mająca na celu udostępnienie na okres 6 miesięcy bezpłatnej infrastruktury i narzędzi do prowadzenia zdalnych zajęć na uczelniach.