Asseco Poland stworzyło system IT do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Do końca czerwca niepubliczne spółki akcyjne i komandytowe muszą wybrać podmiot do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Będą mogły to robić tylko podmioty uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej, takie jak biura i domy maklerskie. Obowiązkowa dematerializacja akcji firm niepublicznych będzie dotyczyła wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, niezależnie od liczby akcjonariuszy. W Polsce funkcjonuje ok. 14 tys. takich podmiotów. Akcje tych firm wydane w formie papierowego dokumentu utracą ważność w 2021 r. Spółki będą musiały mieć elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony przez uprawniony do tego podmiot, np. dom maklerski. Celem zmian jest zwiększenie przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach podatkowych zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przypomniano w komunikacie.