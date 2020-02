Asseco SEE miało 28,93 mln zł zysku netto, 36,52 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

"Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w czwartym kwartale 2019 roku były po raz kolejny istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Tym samym, udany czwarty kwartał zamknął najlepszy rok w dotychczasowej historii Grupy ASEE. Przychody ze sprzedaży wyrażone w PLN wyniosły 275,6 mln, co oznacza wzrost o 54,1 mln (24%) w stosunku do czwartego kwartału 2018 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 36,5 mln PLN po wzroście o 47%, natomiast wartość EBITDA za czwarty kwartał 2019 wyniosła 53,6 mln PLN (wzrost o 46%)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Tak dynamiczne wzrosty to efekt wzrostu skali i poprawy efektywności działania przede wszystkim w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności oraz Rozwiązania w sektorze bankowym, a także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE. Od 1 lutego 2019 Grupa ASEE konsoliduje wyniki spółek Necomplus, które w czwartym kwartale 2019 roku wygenerowały 7,9 mln EUR przychodów ze sprzedaży, 382 tys. EUR EBITDA oraz 96 tys. EUR zysku operacyjnego. Od 1 września 2019 roku konsolidowane są wyniki spółek Sonet (Czechy i Słowacja), które wygenerowały w czwartym kwartale 2019 roku 1,6 mln EUR przychodów ze sprzedaży i 239 tys. EUR zysku operacyjnego. Ponadto Grupa ASEE przeprowadziła w trakcie 2019 roku szereg mniejszych, lokalnych akwizycji, m.in. w Serbii, Czarnogórze, Chorwacji, Turcji oraz Bośni i Hercegowinie. Łączny wpływ nowo nabytych spółek (z uwzględnieniem Necomplus i Sonet) na przychody Grupy ASEE w czwartym kwartale 2019 wyniósł 11,4 mln EUR. Wpływ nowych spółek na EBIT wyniósł 880 tys. EUR (z uwzględnieniem odwrócenia naliczonej amortyzacji PPA w poprzednich kwartałach w kwocie 309 tys. EUR), a na wartość EBITDA blisko 1,3 mln EUR" - czytamy także.

"Za nami kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Asseco South Eastern Europe. W 2019 roku spółka kontynuowała wzrosty zarówno w obszarze własnych aplikacji dla sektora bankowego jak i w ramach oferowanych usług płatniczych przez Payten. Wzrosty spowodowane były m.in. rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania własne szczególnie w obszarze cyfryzacji usług bankowych oraz e-Commerce, optymalizacją kosztów, jak również akwizycjami wzmacniającymi naszą ofertę oraz zasięg w segmencie płatności (Payten). Po raz kolejny poprawiliśmy wyniki w stosunku do ubiegłego roku. Osiągnęliśmy zysk z działalności operacyjnej wynoszący 25,6 mln euro, co oznacza wzrost o 47% w porównaniu z 2018 rokiem. Realizując strategię ekonomicznego i organizacyjnego uniezależniania się każdego z segmentów operacyjnych Grupy ASEE, osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zarówno w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym, Rozwiązania dedykowane jak i Rozwiązania w obszarze płatności" - napisał prezes Piotr Jeleński w liście do akcjonariuszy.