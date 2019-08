Asseco spodziewa się poprawy w Polsce dzięki umowom w sektorze public

"Spodziewamy się utrzymania pozytywnej dynamiki przychodów, choć nie dotyczy to rynku polskiego, który będzie in line z backlog. Słabsze przychody w Polsce to głównie efekt świadomej decyzji o rezygnacji ze sprzedaży infrastruktury, ZUS-u i wysokiej bazy w bankowości. Po tej lekkiej tegorocznej turbulencji mamy naprawdę dobre perspektywy i oczekujemy pozytywnej dynamiki w Polsce na kolejne lata" - powiedział Kozłowski podczas spotkania z dziennikarzami.