Asseco uruchomiło pierwszą w pełni elektroniczną rekrutację do szkół

"Mielec jako pierwszy samorząd w Polsce przeprowadził proces rekrutacji do przedszkoli i szkół w sposób całkowicie elektroniczny. Asseco Data Systems zintegrowało system elektronicznej rekrutacji z Profilem Zaufanym. Dzięki temu obowiązkowe dotąd złożenie podpisanego wniosku w sekretariacie placówki, zostało zastąpione podpisem elektronicznym " - czytamy w komunikacie.

Elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli funkcjonuje w Polsce już od kilkunastu lat. Dotychczas jednak, pomimo rejestracji wniosku przez Internet, wydrukowany wniosek trzeba było w przedszkolu lub szkole złożyć osobiście. Asseco Data Systems zintegrowało system rekrutacyjny z Profilem Zaufanym, co pozwoliło całkowicie zrezygnować z dokumentacji papierowej. Jako pierwszy na wdrożenie tego rozwiązania zdecydował się Urząd Miejski w Mielcu. Rozwiązanie ułatwiło rodzicom zapisanie dziecka do przedszkola lub szkoły, przyspieszyło związane z tym procedury administracyjne oraz wyeliminowało konieczność drukowania setek dokumentów, podano także.