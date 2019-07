Asseco zakończyło wdrożenia nowych systemów bilingowych w Orange Polska

"Nowy system bilingowy daje możliwość oferowania zaawansowanych usług konwergentnych. W przyszłości będziemy mogli rozwijać funkcjonalności systemu i na bieżąco dostosowywać go do naszych potrzeb. Wszystko to przekłada się na wyższą jakość obsługi naszych klientów , która jest dla nas nadrzędnym celem" - powiedział CIO Orange Polska Bruno Chomel, cytowany w komunikacie.

"Przedsięwzięcie to wymagało od naszego zespołu pełnej mobilizacji, bo była to jedna z największych migracji danych na polskim rynku telekomunikacyjnym oraz jedna z największych w Europie. Tego typu projekty są obarczone dużym ryzykiem i cieszę się, że po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy partnerem godnym zaufania. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że oprócz udanej migracji klientów doprowadziliśmy do wyłączenia poprzedniego systemu, co nie jest takie oczywiste w tego typu przedsięwzięciach" - wskazał Semkło.