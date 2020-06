ATM Grupa miała 4,6 mln zł zysku netto, 3,45 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"Wpływ epidemii na wyniki spółki w pierwszym kwartale 2020 jest ograniczony. Od początku stycznia do połowy marca zdjęcia na produkcjach przebiegały w niezakłócony sposób i zgodnie z harmonogramami. Zawieszenie zdjęć od dnia 16 marca spowodowało spadek przychodów i zysków w IQ2020 o niezrealizowane w okresie dwóch tygodni zdjęcia do naszych seriali (przede wszystkim: 'Pierwsza Miłość', 'Policjantki i Policjanci', 'Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny', 'Echo serca'). Postprodukcja do zakończonych odcinków naszych programów przebiegała w sposób planowy" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.