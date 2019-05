ATM Grupa miała 7,49 mln zł zysku netto, 8,69 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

"Głównym źródłem przychodów grupy kapitałowej ATM Grupa jest produkcja telewizyjna i filmowa. W pierwszym kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów wyniosły w tym segmencie 39 718 tys. zł, co stanowi 72% przychodów ze sprzedaży ogółem. W porównaniu do pierwszego kwartału 2018 roku przychody ze sprzedaży pochodzące od zewnętrznych kontrahentów ukształtowały się na zbliżonym poziomie (spadek o 0,3%, tj. 128 tys. zł). W pierwszym kwartale realizowano kolejne odcinki seriali 'Pierwsza Miłość', 'Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny', 'Policjantki i Policjanci', 'Lombard - życie pod zastaw', a także rozpoczęto zdjęcia do trzeciego sezonu serialu ,,Wataha". Segment produkcji telewizyjnej odnotował w analizowanym okresie zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto na zbliżonym poziomie jak w pierwszym kwartale 2018 roku" - wymieniono w raporcie.