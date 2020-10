Atomic Jelly chce zadebiutować na NewConnect jeszcze w 2020 r.

"Jesteśmy w trakcie ostatniej rundy konsultacji z Giełdą Papierów Wartościowych co do treści dokumentu informacyjnego spółki. Celujemy, aby debiut akcji Atomic Jelly na rynku NewConnect nastąpił jeszcze w tym roku. Liczę na to, że wejście na parkiet zwiększy grono inwestorów spółki, a także przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności naszego studia. Nie planujemy, aby debiut był połączony z publiczną emisją akcji" - powiedział prezes Atomic Jelly Bartosz Rakowski, cytowany w komunikacie.