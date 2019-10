Atradius: Niewypłacalność w branży motoryzacyjnej wzrośnie o 3% w ciągu roku

Według OICA (Międzynarodowa Organizacja Producentów Pojazdów Samochodowych), produkcja motoryzacyjna w Polsce spadła w 2018 o 4,4% r/r. Spadek utrzymał się również w 2019 roku, w pierwszym kwartale było to 3,5%. Dodatkowo na negatywną sytuację sektora w Polsce wpływa globalne niepewności gospodarcze, związane m.in. z brexitem oraz napięciami handlowymi pomiędzy USA a Chinami, podano.

"Presja cenowa oraz wzrost kosztów towarów niezbędnych do produkcji, będą powodem dalszego spadku marż w branży motoryzacyjnej w Polsce w najbliższych miesiącach. Dodatkowo na niski poziom marż wpłyną wydatki na badania związane z rozwojem rynku pojazdów elektrycznych oraz konieczność dostosowania do rygorystycznych wymagań dotyczących emisji spalin" - powiedział dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius Arkadiusz Taraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Według analityków Atradius w ciągu najbliższych pięciu lat właśnie wyścig technologiczny oraz ograniczenia związane z trendem zmniejszania emisji spalin doprowadzą do globalnego wzrostu ryzyka kredytowego w branży motoryzacyjnej na całym świecie. Szczególnie dotyczyć będzie to podmiotów strukturalnie słabszych, mniejszych, co z kolei z pewnością przełoży się na wzrost liczby opóźnień w płatnościach i w efekcie upadłości, podsumowano.