Aures Holdings otworzy w Polsce 10 oddziałów AAA Auto w ciągu dwóch lat

"Wraz z ustępującą pandemią koronawirusa zmieniliśmy naszą strategię rozwoju w Polsce. W tym roku otworzymy od jednego do dwóch mniejszych centrów samochodowych z ofertą 100-200 aut, uzupełnioną jednym lub dwoma oddziałami skupu. Zdecydowanie chcemy wrócić do Krakowa jeszcze w tym roku. W ciągu dwóch lat planujemy otworzyć 10 centrów sprzedaży samochodów w 10 różnych regionach. Chcemy również wrócić do Poznania, a ponadto interesują nas takie miasta, jak Rzeszów, Lublin, Białystok, Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz i Kielce" - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings Karolina Topolová, cytowana w komunikacie.