Australijczycy złożyli pozew przeciw Polsce. Żądają 806 mln funtów odszkodowania

EPA 4 min. temu

Od kiedy to my polacy potrafimy dobrze rzadzic czy gospodarzyc ? nigdy !!! Cwaniaczyc , kombinowac ,oszukiwac jeden drugiego ,pazernosc i zazdroscic to sa tylko niektore negatywne nasze cechy .Madry polak po szkodzie - to stare przyslowie dobitnie nas okresla a - Jak trwoga to do Boga - oznacza nasza bezradnosc !!! Nie jest wazne kto rzadzi bo jedni sa drugich warci !!!