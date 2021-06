Premier daje kalkulator wynagrodzeń. Okazuje się, że na Polskim Ładzie zyska mniej ludzi

Niezależni ekonomiści próbują wyliczać zyski i straty związane z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwiększeniem progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, ulgą w PIT i zmianami w składkach zdrowotnych. Eksperci CenEA wyliczyli, że około 10 proc. najbogatszych obywateli straci na reformie. Zyskać za to ma głównie klasa średnia. W mniejszym stopniu zyskają najbiedniejsi.