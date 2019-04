Auto Partner: Capex wyniesie poniżej 10 mln zł w 2019 roku

"W 2019 roku przeznaczymy na inwestycje większą kwotę niż rok wcześniej, ze względu na rozbudowę powierzchni magazynowych w Bieruniu, ale raczej powinno to być poniżej 10 mln zł" - powiedział Breguła na konferencji prasowej.

Powierzchnia magazynowa spółki w I kwartale 2019 r. wzrosła do ok. 100 tys. m2, głównie dzięki rozbudowie pojemności w Bieruniu o 11 tys. m2. "Dodatkowo przejęliśmy w Bieruniu ok. 3 tys. m2 powierzchni magazynowych, które obejmiemy z końcem 2019 roku" - dodał członek zarządu, dyrektor sprzedaży Piotr Janta.