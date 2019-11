Auto Partner miał 15,6 mln zł zysku netto, 27,18 mln zł EBITDA w III kw. 2019

"Rozwijamy się szybko, dostosowując tempo do potrzeb rynkowych - co kwartał notujemy dwucyfrowe wzrosty sprzedaży zarówno w kraju jak i za granicą. Sprzyja nam otoczenie rynkowe, ale rośniemy szybciej niż rynek. Zdobywamy nowe rynki europejskie i eksportujemy części do ponad 20 krajów. Po trzech kwartałach zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i lepszą rentowność kwartał do kwartału, co jest dużym osiągnięciem biorąc pod uwagę stale rosnącą skalę grupy i nasze tempo rozwoju, które wiąże się z wyższymi kosztami. Naszym celem jest dalsza praca nad wskaźnikami rentowności" - skomentował prezes Aleksander Górecki, cytowany w komunikacie.