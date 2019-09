Auto Partner: Udział eksportu osiągnie 50% przychodów w ciągu kilku lat

Podkreślił jednocześnie, że spółka chce docierać ze swoimi dostawami coraz dalej na Zachód, do Francji, a nawet do Hiszpanii.

W I półroczu 2019 roku grupa utrzymała dwucyfrową dynamikę sprzedaży i wypracowała rekordową wielkość przychodów: wyniosły one 719,6 mln zł, czyli były wyższe o 29% r/r. Wpłynęła na to głównie sprzedaż zagraniczna, która wzrosła o 53% r/r (do 273,1 mln zł), a także 18-proc. wzrost sprzedaży w kraju (do 446,5 mln zł), podano w komunikacie.