Auto Partner zakłada dalszy dynamiczny wzrost przychodów w 2019 roku

"Od 25 lat utrzymujemy zbliżoną dynamikę rozwoju i w kwestii 2019 roku również jesteśmy dobrej myśli. Jeśli uda nam się utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju, to możemy osiągnąć nawet 1,5 mld zł przychodów" - powiedział Górecki na konferencji prasowej. Zastrzegł jednocześnie, że spółka nie publikowała prognoz na 2019 rok.

W 2018 roku sprzedaż zagraniczna wzrosła o 53% do 385,2 mln zł, podczas gdy sprzedaż krajowa zwiększyła się o 16% do 769,8 mln zł. W rezultacie udział zagranicznej sprzedaży zwiększył się do 33% z 27,5%.