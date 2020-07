Backlog Asseco BS na 2020 r. ma wartości 207,5 mln zł

"Backlog Asseco BS na 2020 rok, po I połowie 2020 r., wynosi 75,8% sprzedaży na 2019 rok, czyli 207,5 mln zł. Jeżeli byśmy porównali ten poziom z I połową 2019 roku to mamy około 5-proc wzrost, bo wtedy ten backlog wynosił 197,6 mln zł" - powiedział Lizon podczas wideokonferencji.

Dodał, że w związku z rozwojem pandemii, wśród niektórych klientów pojawiają obawy co do przyszłość w kolejnych kwartałach.

"Jedyny obszar, z którego napływają do nas trochę negatywne sygnały, to jest obszar sprzedaży zagranicznej, który osiągnął bardzo dobre wyniki zarówno w I jak i w II kwartale. Jest to jedyny dział, który sygnalizuje duży niepokój, jeżeli chodzi o II półrocze. Mówimy tutaj przede wszystkim o dużych klientach, którzy wysyłają sygnały, że obawiają się o drugie półrocze, o drugą falę pandemii" - powiedział dyrektor finansowy.