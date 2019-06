BAH ma term sheet z Surprice ws. rozszerzenia współpracy na Niemcy

"Intencją BACR i Surprice jest ulokowanie w pierwszej kolejności (przed sezonem wakacyjnym 2020) wypożyczalni samochodów przy co najmniej 4 lotniskach, przed sezonem 2021 przy co najmniej 8 lotniskach, w trzecim roku działania przy co najmniej 12 lotniskach, a w czwartym roku działania przy co najmniej 16 lotniskach. Po uzgodnieniu wszystkich warunków współpracy umowa franczyzy będzie zawarta na okres 5 lat z możliwością jej automatycznego przedłużania co kolejne 5 lat" - czytamy w komunikacie.