BAH miał 1,15 mln zł zysku netto, 6,59 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

Rentowność operacyjna w I półroczu 2019 r. zmniejszyła się do 1,2%, z 4,8% rok wcześniej, na co kluczowy wpływ miał procentowy spadek marży brutto na sprzedaży oraz 80% wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, związany m.in. ze 117% wzrostem wydatków marketingowych, z wyższą amortyzacją oraz ze wzrostem kosztów wynagrodzeń wynikającym m.in. ze wzrostu zatrudnienia.

W I półroczu 2019 r. suma bilansowa grupy wzrosła o 14%, do 530,7 mln zł na koniec czerwca 2019 r. Aktywa obrotowe grupy zwiększyły się w tym okresie o 12%, do 395 mln zł, przy 11% wzroście zapasów, do 275,6 mln zł. W I półroczu br. zadłużenie odsetkowe grupy wzrosło o 20%, do 196,2 mln zł, a dług netto grupy na koniec czerwca 2019 r. wyniósł 176,5 mln zł (136,1 mln zł na koniec 2018 r.). Wzrost zadłużenia grupy jest konsekwencją wzrostu skali prowadzonej działalności oraz realizowanych inwestycji m.in. w segmencie dilerskim.