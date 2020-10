Bain & Co: 27% Polaków zrezygnowało z płacenia gotówką lub ograniczyło je

"Na tle badanych krajów Polska plasuje się blisko średniej, która wyniosła 30%. Dla porównania w Wielkiej Brytanii z transakcji gotówkowych zrezygnowało 42% badanych, ale już we Włoszech, gdzie COVID-19 uderzył wyjątkowo mocno, 21%" - czytamy w komunikacie.

W Polsce do rezygnacji z gotówki przyczyniły się obawy o bezpieczeństwo zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających oraz fakt, że w naszym kraju systematycznie rośnie liczba miejsc, w których możliwe są zakupy bezgotówkowe. Według cytowanych w materiale danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), liczba punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności przy użyciu kart płatniczych wzrosła w ciągu roku o 12% i wyniosła 717,5 tys. na koniec marca 2020. W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł 3%, podano również.

"Pewne zmiany w zachowaniach konsumenckich, które obserwowaliśmy w bankowości detalicznej już od dłuższego czasu, nabrały teraz przyspieszenia. Wzrost liczby transakcji dokonywanych bezdotykowo to efekt tego, że konsumenci boją się o swoje zdrowie, a placówki handlowe same zachęcają do takich transakcji" - powiedział młodszy partner w Bain & Company Marcin Szczuka, cytowany w komunikacie.

41% badanych Polaków zadeklarowało, że dokonując płatności, częściej używało kart zbliżeniowych, niż miało to miejsce przed pandemią. Plasuje to Polskę na drugiej pozycji po Wielkiej Brytanii, gdzie do częstszego używania kart zbliżeniowych przyznało się 46% ankietowanych.

Jeszcze przed wybuchem pandemii polski rynek kart zbliżeniowych rozwijał się bardzo dynamicznie. Jak wynika z danych NBP na koniec marca 2020 r., stanowiły one 86% wszystkich kart płatniczych. Dodatkowym impulsem do ich używania było zwiększenie limitu transakcji, do którego nie jest wymagane wprowadzenie kodu PIN, podkreślono.

Pandemia przyczyniła się też do wzrostu zainteresowania płatnościami zbliżeniowymi wykonywanymi poprzez aplikacje mobilne takie jak np. Apple Pay czy Google Pay. Niemal jedna czwarta ankietowanych Polaków (24%) zadeklarowała, że częściej korzystała z tych rozwiązań, a 2,7% użyło ich po raz pierwszy. Wszyscy respondenci deklarują, że będą nadal korzystać z rozwiązań mobilnych, wskazano także.

"Ten trend będzie się pogłębiał. Z naszych badań klientów wynika, że kto raz przełamał niechęć do tego typu transakcji i przekonał się, że są wygodne i bezpieczne, ze sporym prawdopodobieństwem nie będzie chciał wrócić do płatności gotówkowych" - podsumował Szczuka.

Bain & Co. jest jedną z największych firm doradztwa strategicznego na świecie. Powstała w 1973 roku i posiada 57 biur w 36 krajach. Specjalizuje się w usługach doradczych dla zarządów firm działających w sektorze finansowym, przemysłowym, ochronie zdrowia oraz handlu. Jest też wiodącym doradcą funduszy private equity.

