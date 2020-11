Baked Games planuje wydanie pełnej wersji gry 'Prison Simulator' w II kw. 2021

"Trwają prace nad naszym dokumentem informacyjnym. Chcemy go złożyć do GPW w ciągu miesiąca. Obecnie dokument jest jeszcze uzupełniany. Konsultujemy go z osobami z branży oraz doradcami finansowymi. Dołączenie do grona spółek publicznych jest dla nas bardzo ważne, pod względem rozpoznawalności Baked Games na arenie krajowej, jak i na rynkach zagranicznych. Ufam też, że debiut na rynku New Connect pozwoli nam zwiększyć wiarygodność spółki w oczach inwestorów, partnerów biznesowych i kontrahentów" - dodał prezes.