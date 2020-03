Bank BNP Paribas podniósł limit transakcji bez PIN kartami Mastercard do 100 zł

"Podniesienie limitu to działanie profilaktyczne, które może być elementem ograniczającym ryzyko zarażenia COVID-19. Rezygnacja z płatności gotówką oraz konieczności wpisywania PIN-u zwiększa bowiem szansę na uniknięcie kontaktu z patogenem. Z tego samego powodu zachęcamy naszych klientów do korzystania z elektronicznych portfeli Apple Pay i Google Pay. To szybka i wygodna forma płatności, umożliwiająca dokonywanie transakcji bez konieczności wpisywania PIN-u i ograniczająca fizyczny kontakt z terminalami. Dodanie karty do elektronicznego portfela w telefonie jest proste i zajmuje najwyżej kilka minut. Warto to zrobić jak najszybciej" - powiedział dyrektor zarządzający pionu produktów detalicznych i biznesowych w Banku BNP Paribas Tomasz Dymowski, cytowany w komunikacie.