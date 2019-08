Bank Handlowy wdrożył biometryczny proces kredytowy

"Innowacyjne technologie dostarczane przez naszych partnerów, oparte o algorytmy i uczenie maszynowe umożliwiają nam niezwykle sprawną i automatyczną obsługę klienta . Rozwiązanie jest dostępne dla naszych klientów na każdym urządzeniu, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. To 'mała rewolucja" w bankowości" - powiedziała dyrektor departamentu rozwoju i optymalizacji biznesu Sabina Zielińska, cytowana w komunikacie.

Nowy proces to wygodne dostarczenia dokumentacji online, efektywna analiza danych kredytowych oraz zdalne potwierdzenie tożsamości klienta oparte o biometrię twarzy.

"W Citi Handlowy konsekwentnie realizowana jest strategia digitalizacji, w ramach której bank dąży m.in. do wprowadzenia intuicyjnych procesów samoobsługowych oraz do maksymalnego ułatwienia nowym klientom dostępu do produktów bankowych. W tym celu bank przygotował całkowicie cyfrowe rozwiązanie, dzięki któremu klient może wnioskować o pożyczkę lub kartę kredytową bez wychodzenia z domu, w dowolnie wybranym czasie, bez konieczności wizyty w oddziale czy też umawiania wizyty kuriera" - powiedziała Zielińska.