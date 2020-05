Bank Millennium wprowadza potwierdzanie dochodu z logowaniem do innego banku

"To kolejne rozwiązanie, które proponujemy klientom w ramach otwartej bankowości i możliwości, jakie daje dyrektywa PSD2. Usługa jest zaprojektowana zgodnie z podejściem omnikanałowym, dzięki czemu klient może zdecydować, w którym kanale najwygodniej będzie mu rozpocząć, a w którym dokończyć proces wnioskowania o produkt bankowy. Taką strategię projektowania naszych usług wprowadziliśmy już kilka lat temu jako pierwszy bank w Polsce" - powiedziała dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium Halina Karpińska, cytowana w komunikacie.

"Usługa proponowana przez Bank Millennium jest omnikanałowa. Oznacza to, że jest dostępna zarówno w bankowości elektronicznej, jak i z poziomu placówki i TeleMillennium. W takim przypadku wniosek wprowadzany jest przez doradcę klienta, a gdy dochodzi do konieczności potwierdzenia dochodu, klient przechodzi przez proces w Millenecie samodzielnie logując się do innego banku i wskazując konto, na które wpływa jego wynagrodzenie. Podpisanie umowy również jest realizowane w Millenecie, choć klient ma także możliwość podpisania jej w placówce" - czytamy dalej.