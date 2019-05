Bank Pekao miał 242,34 mln zł zysku netto, 196,64 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

- Wynik z tytułu prowizji i opłat, osiągnięty w I kwartale 2019 r. wyniósł 603,6 mln zł i był wyższy o 2,6% w porównaniu do I kwartału 2018 r., głównie ze względu na wyższe prowizje związane z działalnością kredytową, kartową oraz z prowizjami z tytułu marży na transakcjach walutowych z klientami,

- Pozostałe dochody wyniosły 45,4 mln zł i były niższe o 12,7 mln zł w porównaniu do I kwartału 2018 r., głównie ze względu na niższe zyski na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży" - czytamy dalej w raporcie.

Koszty z działalności operacyjnej w I kwartale 2019 r. wyniosły 858,7 mln zł. Były one wyższe o 7,2 mln zł tj. 0,8% w porównaniu do kosztów osiągniętych w I kwartale 2018 r. głównie z powodu dwukrotnie wyższej składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami. Z wyłączeniem efektu wzrostu tej składki, koszty z działalności operacyjnej byłyby niższe o 5,4 mln zł tj. 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, podał bank.