Będzie trudniej o kredyt. Gorszy czas nie ominie nawet banków

A rynek kredytów wciąż jest nienasycony. Z raportu wynika też, że popyt choćby na kredyty hipoteczne w pierwszym kwartale 2019 r. wzrósł aż o 26 proc. Mimo że bankierzy zapowiadali zaostrzenie warunków przyznawania takich kredytów, co z kolei miało prowadzić do spadku popytu. Ankietowani tłumaczą ten wzrost przede wszystkim polepszającą się sytuacją gospodarstw domowych oraz zwiększeniem się konkurencyjności na rynku kredytowym.

NBP: Wynik finansowy za 2018 rok to równe zero złotych

Jednak gorsze czasy nadchodzą i trudniej będzie nie tylko o kredyt mieszkaniowy, ale i kredyty konsumpcyjne czy firmowe. Duże firmy już to odczuwają, a takich obostrzeń nie miały od 5 lat. Jak wynika z raportu NBP - zwiększono marżę kredytową, obniżono maksymalną kwotę kredytu oraz skrócono maksymalny okres kredytowania.

Podobne restrykcje objęły kredyty konsumpcyjne. Nie tylko doszło do zwiększenia marży i obniżenia maksymalnej kwoty kredytu, banki podwyższyły też pozaodsetkowe koszty kredytów.

Jak mówi "Gazecie Wyborczej" dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego XTB, sektor bankowy bierze pod uwagę to, co dzieje się w naszym otoczeniu gospodarczym. Jak dodaje, delikatne zaostrzenie polityki kredytowej to teraz rozsądne działanie.