Bank Pekao umożliwia podłączenie kart Visa do płatności Garmin Pay i Fitbit Pay

"Posiadając telefon lub zegarek, można płacić dosłownie jednym ruchem ręki, przykładając urządzenie do terminala. Coraz więcej klientów przekonuje się do tego rodzaju nowoczesnych rozwiązań, ze względu na bezpieczeństwo, komfort i szybkość. Rozszerzamy możliwość podpięcia do wirtualnych portfeli kart Visa, ponieważ zależy nam, aby jak najwięcej posiadaczy 'plastików', niezależnie od systemu płatniczego, miało dostęp do cyfrowych płatności" - powiedział dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao Bartosz Zborowski, cytowany w komunikacie.