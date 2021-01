Bank Pekao umożliwił zdalne zarejestrowanie działalności gospodarczej

"Jesteśmy jednym z nielicznych banków, który udostępnił swoim klientom zdalny proces rejestracji działalności gospodarczej. Zakładanie firmy za pośrednictwem banku jest bardzo proste, szybkie oraz - co najważniejsze - bezpłatne. Wniosek jest krótki, intuicyjny, zawiera pola wyboru oraz dodatkowe opisy i wyjaśniania. Wiele pól wypełnia się automatycznie, na podstawie danych klienta w banku. Możliwość podpisania go profilem zaufanym to dodatkowe udogodnienie" - powiedział dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao Marcin Kołakowski, cytowany w komunikacie.