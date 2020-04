Bank Pekao wdraża rozwiązanie SmartCity w Białymstoku

W razie kontroli wystarczy, że pasażer przyłoży kartę (telefon lub zegarek) do czytnika kontrolera. Urządzenie weryfikuje rodzaj i inne parametry zakupionego biletu. Co ważne, rozwiązanie to jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych karty płatniczej pasażera. Jest ona wyłącznie potwierdzeniem dokonania transakcji, podano także.