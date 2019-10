Bank Pocztowy i EnveloBank uruchomiły płatności Apple Pay

"W ostatnich tygodniach wprowadziliśmy do oferty banku istotne zmiany, które powinni docenić ci spośród naszych klientów, którzy cenią sobie nowoczesną bankowość. Nasza najnowsza propozycja to Apple Pay - usługa, która świetnie wpisuje się w nasze plany dotyczące rozwoju Banku Pocztowego w obszarze nowych technologii" - powiedziała dyrektor Departamentu Kart Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Banku Pocztowego Sylwia Kosidło, cytowana w komunikacie.

Klienci Banku Pocztowego mogą dodawać do Apple Pay karty debetowe i kredytowe Mastercard i Visa. Takiej możliwości nie dają jedynie naklejki płatnicze dostępne w ofercie banku, podano również.

"Bank Pocztowy staje się coraz bardziej cyfrowy - co stanowi realizację jednego z założeń strategii Banku Pocztowego do 2022 r. W ostatnim czasie bank wprowadził m.in. bezpieczny sposób logowania do aplikacji EnveloBanku oraz zatwierdzania przelewów z użyciem biometrii (odcisk palca), udostępnił klientom płatności mobilne GooglePay. Klienci banku uzyskali też możliwość korzystania z nowoczesnej platformy EnveloBanku w zakresie bankowości internetowej i mobilnej" - przypomniano w komunikacie.