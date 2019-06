Bank Pocztowy rozpoczął uruchamianie otwartej bankowości zgodnie z PSD2

Udostępnienie w bezpieczny dla klientów sposób historii rachunku czy dokonywanie płatności z kont Banku Pocztowego w zewnętrznych systemach transakcyjnych podmiotów trzecich (Third Party Providers- TPP) - to niektóre możliwości, które po wyrażeniu odpowiednich zgód uzyskają klienci w efekcie rozpoczętego uruchamiania przez bank otwartej bankowości. W ten sposób Bank Pocztowy dostosowuje swoje działanie do wymogów Dyrektywy PSD2.