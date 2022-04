Bank został z setkami miliardów dolarów. Najodważniejszy eksperyment w polityce pieniężnej nie wypalił

Kupowanie akcji nie pobudziło gospodarki

"Prezes Haruhiko Kuroda, który przygotowuje się do ustąpienia ze stanowiska w 2023 roku, nadal nie ujawnia planu wyjścia z programu skupu akcji. Trudne zadanie pozbycia się ich bez wywołania załamania na giełdzie spadnie na jego następcę. Może to zająć dziesięciolecia, jeśli nie pokolenia " - pisze Bloomberg.

Warto przypomnieć, że pierwsze efekty inwestowania Banku Japonii w akcje były obiecujące. W 2013 roku japońska giełda wyglądała na bardzo mocną przez pieniądze pompowane na rynek. Magazyn "The Economist" na jednej z okładek umieścił nawet twarz premiera Japonii i dokleił do niej ciało Supermana . Z czasem okazało się, że to wszystko było tylko rozdawnictwem pieniędzy, które zasiliły konta inwestorów.

W 2016 roku prezes banku Haruhiko Kuroda wprowadził ujemne stopy procentowe. To też nie dało efektów. Pchnęło go to więc do przyspieszenia zakupów akcji. Podobny skutek wywołał koronakryzys.