Banki planują zaostrzyć politykę kredytową. Będzie trudniej pożyczyć pieniądze

"Na czwarty kwartał 2019 banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych i spadek popytu" - czytamy w raporcie. To oznacza, że mimo mniejszego zainteresowania klientów możliwe jest bardziej restrykcyjne badanie czy mają oni zdolność do późniejszej spłaty zobowiązań. Tym samym trudniej będzie pożyczyć pieniądze.

Dotyczy to nie tylko kredytów mieszkaniowych, ale także o zaostrzeniu polityki kredytowej jest mowa w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Tu jednak dalej nie powinno brakować chętnych, choć wzrost popytu nie powinien być znaczący.

Dlaczego banki będą dokładniej sprawdzać wypłacalność klientów? Z ankiety wynika, że banki, które zaostrzyły politykę kredytową w trzecim kwartale, uzasadniały to możliwością pogorszenia się bieżącej lub oczekiwanej sytuacji: banku i całej gospodarki oraz podniesieniem się ryzyka w niektórych branżach i wzrostem udziału kredytów zagrożonych niespłaceniem.

Co z warunkami kredytów takimi jak oprocentowanie? Wszystko wskazuje na to, że nie pogorszą się, tak jak miało to miejsce w trzecim kwartale. A przynajmniej przy kredytach mieszkaniowych. Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów, jednak nie zmieniły istotnie warunków kredytowych.