Santander woli kredyty gotówkowe niż hipoteczne. Rekordowa sprzedaż

Niby na rynku jest run na kredyty hipoteczne, ale nie w Santander Banku Polska. Raport kwartalny drugiego największego banku w Polsce pokazuje, że o niebo ważniejsza jest teraz sprzedaż kredytów gotówkowych.

Ludziom się poprawiło i takie kredyty wcale źle się nie spłacają. Zamiast angażować siły w kredyty hipoteczne można równie dobrze zagospodarować bardziej zyskowną część rynku. Santander sprzedał w trzecim kwartale aż 2,47 mld zł detalicznych kredytów gotówkowych (108 proc. więcej rok do roku), a tylko 1,54 mld zł hipotecznych (17 proc. mniej rok do roku). Portfel tych pierwszych wzrósł do 13,75 mld zł, a tych drugich do 49,34 mld zł.

Bank chwali przy tym oficjalnie sieć agentów przejętą wraz z aktywami Deutsche Bank Polska. W sprzedaży pomogły też oferty promocyjne i rosnąca baza klientów. Bank ma ich już 7,15 mln, czyli 0,7 mln więcej rok do roku.

W miarę wzrostu sprzedaży kredytów gotówkowych wcale przy tym nie pogarsza się udział złych kredytów w banku. Na koniec września było ich zaledwie 4,5 proc. wartości całego portfela w porównaniu do 4,6 proc. rok temu (w warunkach porównywalnych, czyli uwzględniając przejęcie aktywów Deutsche Bank Polska). Stopień pokrycia odpisami takich kredytów spadł z 61 do 57,4 proc.

Na ujemne odpisy bank skierował w trzecim kwartale 337 mln zł, czyli o 83 mln zł więcej rok do roku. Z tego tylko 174 mln zł na kredyty z utratą wartości - o 12 mln zł więcej rok do roku.

Za to wynik odsetkowy w trzecim kwartale wzrósł o aż 279 mln zł rok do roku. I to wszystko przy niższej marży odsetkowej, wynoszącej 3,56 proc. w porównaniu do 3,61 proc. rok temu.

Zysk netto grupy Santander Bank Polska wzrósł w trzecim kwartale do 625,7 mln zł w porównaniu do 505,9 mln zł rok wcześniej. Kluczową w tym role miał segment bankowości detalicznej, który przed opodatkowaniem zarobił 431 mln zł w porównaniu do 375 mln zł rok wcześniej.

Poprawa widoczna jest też w bankowości biznesowej. Zysk przed opodatkowaniem wzrósł tu do 178 mln zł w trzecim kwartale z 139 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku. Wartość kredytów korporacyjnych wzrosła o 6,5 mld zł rok do roku (do 50 mld zł), a dla małych i średnich firm o 2,4 mld zł (do 14,5 mld zł). To w dużej mierze efekt przejęcia w listopadzie ubiegłego roku aktywów DB Polska. Portfel leasingowy wzrósł o 14 proc., czyli o 1,2 mld zł.

Do końca roku bank ma zamiar zwolnić jeszcze tysiąc pracowników. W ostatnim roku ubyło ich 400. Na odprawy przygotowano w tym roku 88 mln zł.

