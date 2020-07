Banki zarabiają mniej. Zyski niższe o ponad 40 procent

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 3,38 mld zł w okresie styczeń-maj 2020 roku i zmniejszył się o 42,2 proc. rok do roku - poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Skąd tak znaczący spadek zysków? Duże znaczenie mają odpisy związane np. z utratą wartości niespłacanych kredytów lub takich, co do których istnieje duże ryzyko braku spłaty. Od stycznia do maja tego typu odpisy były na kwotę ponad 5 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosły o prawie 44 proc.