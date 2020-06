Grozi nam jeszcze większy kryzys. Prezes ZBP ostrzega przed skutkami niespłacania kredytów

Obecny kryzys to nie jest najgorsze, co może nas czekać. Jeśli w najbliższych latach będą problemy ze spłacaniem kredytów i nie zmieni się podejście państwa do sektora bankowego, dojdzie do katastrofy - ostrzega prezes ZBP.

